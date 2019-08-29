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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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СМИ показали переписку депутата Рады о подготовке Порошенко переворота

Во время первого заседания Верховной рады Украины народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая написала сообщение в мессенджере о том, что бывший президент страны Петр Порошенко готовит государственный переворот. Об этом сообщает издание «Страна.ua», в качестве доказательства демонстрируя сфотографированную журналистом издания переписку на экране телефона депутата.

Таким образом, пишет издание, народный депутат объяснила, почему министра внутренних дел Арсена Авакова решили оставить в должности.

В сообщении, адресованном Богуцкой некой «Леночке», народный депутат сообщает, что позже напишет о сложившейся ситуации пост в соцсетях. «Представляю себе атаку фб [Facebook] на всю фракцию СН [фракция партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа»]», — добавляет она. В сообщении, фотографии которого приводит издание, также говорится, что Порошенко «серьезно» готовит переворот и начнет его, когда министра внутренних дел отправят в отставку.

Там же говорится, что Аваков продолжит работу на посту министра МВД по меньшей мере до декабря, потому что именно на этот месяц «Петя готовит путч».

Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел с 2014 года. Зеленский на первом заседании нового украинского парламента предложил его кандидатуру на тот же пост.

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Позже Верховная рада назначила новых глав МИДа и Минобороны Украины. Так, оборонное ведомство возглавит Андрей Загороднюк, а Павла Климкина на посту главы украинского внешнеполитического ведомства сменит Вадим Пристайко. На заседании был утвержден и новый премьер, 35-летний Алексей Гончарук, ставший самым молодым главой правительства в истории республики.

Теги: Петр Порошенко, госпереворот, Украина
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