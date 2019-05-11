Порошенко подписал протокол допроса по делу о Майдане

Президент Украины Петр Порошенко подписал протокол допроса по уголовному делу о событиях во время Майдана в Киеве, который он отказывался подписать с ноября 2016 года. Об этом агентству «Украинские новости» рассказал глава управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Да, подписал. Вчера», — заявил он.

Ранее президент Украины, комментируя свой допрос, выразил надежду, что его показания помогут завершить следствие и все виновные в гибели людей будут наказаны.

В Киеве 18–19 февраля 2014 года в результате массовых столкновений между силовиками и участниками протестов, по разным данным, погибли от 78 до 83 активистов, которых впоследствии назвали «Небесной сотней».

