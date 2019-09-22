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Порошенко сообщил о готовности встретиться с Зеленским

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов провести новую встречу с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

По его словам, ранее у него уже был «очень короткий разговор» с Зеленским, в ходе которого стороны договорились встретиться. «Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — уточнил Порошенко. 

Он также отметил, что после президентских выборов один раз встречался с Игорем Коломойским. По словам Порошенко, разговор состоялся по инициативе самого бизнесмена, продолжался не более получаса и был «ни о чем».

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В июле Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации чиновников, работавших в госструктурах с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под его действие может попасть в том числе экс-президент Петр Порошенко.  

На Украине Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел. Все они касаются возможной легализации доходов, полученных преступным путем, а также вмешательства в работу судей. По всем ним политик проходит в качестве свидетеля.  

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Украина
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