Порошенко сообщил о готовности встретиться с Зеленским

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов провести новую встречу с нынешним лидером страны Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в интервью «Пятому каналу».

По его словам, ранее у него уже был «очень короткий разговор» с Зеленским, в ходе которого стороны договорились встретиться. «Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна», — уточнил Порошенко.

Он также отметил, что после президентских выборов один раз встречался с Игорем Коломойским. По словам Порошенко, разговор состоялся по инициативе самого бизнесмена, продолжался не более получаса и был «ни о чем».

В июле Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации чиновников, работавших в госструктурах с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года. Под его действие может попасть в том числе экс-президент Петр Порошенко.