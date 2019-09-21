Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Сборная России по волейболу вышла в четвертьфинал чемпионата Европы Спорт, 19:59 В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии Общество, 19:58 6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса РБК и HUAWEI, 19:49 Правозащитники сообщили о психиатрической экспертизе шамана из Якутии Общество, 19:46 Омбудсмен изучит ситуацию с выселением онкобольных детей из дома в Москве Общество, 19:35 Под Антальей перевернулся автобус с российскими туристами Общество, 19:22 Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег Общество, 19:17 В Крыму загорелся мужской монастырь Общество, 19:13 Даниил Медведев вышел в финал на пятом турнире подряд Спорт, 19:11 В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли два человека Общество, 18:53 Пилот Ferrari Леклер выиграл третью квалификацию подряд в «Формуле-1» Спорт, 18:43 СМИ сообщили о смерти россиянина и его собаки на вилле в Таиланде Общество, 18:32 Российские гимнастки победили на чемпионате мира в групповом многоборье Спорт, 18:24 Трамп отказался посещать саммит ООН по климату Политика, 18:20
Общество ,  
0 
Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.

Обвиняемым оказался 31-летний водитель-фельдъегерь спецсвязи. Ему инкриминируют убийство с разбойным нападением (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК), покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК).

Кроме того, мужчину обвинили в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК), а также незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

По данным следствия, около 22:00 19 сентября обвиняемый отобрал оружие у коллег, когда находился в отделе спецсвязи, застрелил их и вынес из помещения более 7 млн руб.

Общество
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

Мужчина попытался скрыть следы убийств, для чего вытащил носитель с записями камер наблюдения, совершил неудачную попытку поджога служебной комнаты и скрылся. По дороге домой он снял вещи, в которых совершил преступление, и выбросил их вместе с записями с видеокамер.

Похищенные деньги и оружие мужчина спрятал на территории своего домовладения. Правоохранительным органам удалось найти деньги и оружие, а также одежду и записи с камер наблюдения. Расследование дела продолжается.

Общество
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Местные СМИ сообщали, что сотрудников спецслужбы застрелили, когда они были на дежурстве на территории брянского вокзала. Следственный комитет завел уголовное дело 20 сентября. В тот же день подозреваемого задержали.

Теги: Брянск, убийство, обвинения, хищение
Материалы по теме
В Брянске задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи
Общество
СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске
Общество
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter