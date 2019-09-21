Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

Сотруднику спецсвязи в Брянске предъявили обвинение в убийстве коллег

Мужчине, подозреваемому в убийстве в Брянске двоих сотрудников спецсвязи, предъявили обвинения. Об этом сообщается на сайте СК.

Обвиняемым оказался 31-летний водитель-фельдъегерь спецсвязи. Ему инкриминируют убийство с разбойным нападением (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью (п.п. «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК), покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК).

Кроме того, мужчину обвинили в хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни (п. «б» ч. 4 ст. 226 УК), а также незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

По данным следствия, около 22:00 19 сентября обвиняемый отобрал оружие у коллег, когда находился в отделе спецсвязи, застрелил их и вынес из помещения более 7 млн руб.