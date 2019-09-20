В Брянске задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи

В Брянске задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи

В Брянске задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи, он дает признательные показания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления МВД России по Брянской области.

«Задержанным оказался действующий сотрудник данной организации. В настоящее время он дает признательные показания», — сообщили в ведомстве.

По факту убийства региональный СК возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК России: в связи с убийством (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбоем (п. «б», «в» ч. 4 ст. 162), а также умышленным уничтожением или повреждением имущества (ч. 2 ст. 167 УК). По данным СК России, следствие ходатайствует перед судом об аресте задержанного.

В ночь на 20 сентября неизвестные напали на отдел специальной связи в Брянске. Злоумышленники открыли стрельбу, два находившихся в помещении сотрудника погибли от полученных огнестрельных ранений. По данным ведомства, целью преступников были транспортируемые службой наличные деньги. Позже злоумышленники подожгли помещение в попытке скрыть следы преступления.

Ранее в Москве сотрудник полиции столичного метро расстрелял своих коллег. Он открыл огонь из табельного оружия при попытке задержать его по подозрению в получении взятки.