СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

СК завел дело после убийства двух сотрудников спецсвязи в Брянске

Следственный комитет завел уголовное дело после убийства двух сотрудников службы спецсвязи в Брянске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Дело возбудили по нескольким статьям, в связи с убийством (пп. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК), разбоем (п. «б», «в» ч. 4 ст. 162), а также умышленным уничтожением или повреждением имущества (ч. 2 ст. 167 УК).

По данным следствия, сотрудников спецслужбы застрелили в ночь на 20 сентября, когда те находились на дежурстве. Как сообщает СК, нападение произошло из-за транспортируемых службой наличных денег. Злоумышленники попытались убрать следы убийства и подожгли служебное помещение.

Как сообщал местный телеканал «Городской», мужчин застрелили в районе вокзала «Брянск». По данным сайта «Наш Брянск» после убийства на вокзале пропало 7,5 млн руб. До этого «Брянские новости» со ссылкой на источники в полиции писали про исчезновение 10 млн руб.