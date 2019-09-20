На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи

В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи. Об этом сообщает местный телеканал «Городской» и издание «Новости Брянска».

В пресс-службе УМВД по Брянской области и в управлении на транспорте МВД по ЦФО РБК посоветовали обратиться за комментарием в СК. РБК направил запрос в управление СК по Брянской области.

Как передает телеканал, у мужчин обнаружили огнестрельные ранения в голову. Спасти их не удалось. Позже «Городской» сообщил, что инцидент произошел, когда сотрудники дежурили в закрытом помещении для спецсвязи.

По регламенту они должны были связываться каждые три часа с сотрудниками вокзала. Когда очередного звонка не поступило, дежурный по вокзалу решил проверить, что произошло. Комната была закрыта, но на окне возле входа он обнаружил следы крови.

Как писал «Новый Брянск», после инцидента силовики ограничили выезд из города в районе телецентра. Убийство, по данным издания, произошло возле почтового отделения рядом с вокзалом. Сейчас на месте работают следователи и полиция, а на выездах из города дежурят усиленные наряды ГИБДД. Как отмечает «Новый Брянск», в соцсетях пользователи сообщают о досмотре каждого проезжающего автомобиля в районе Мясокомбината.