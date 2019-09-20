Генконсульство сообщило о состоянии облитых горящим маслом в Турции детей

В одном из отелей турецкого города Аланья во время шоу с использованием огня пострадали три россиянина. Об этом сообщает в Facebook Генконсульство России в Анталье.

Туристов 2009, 2015 и 1995 годов рождения госпитализировали в местную больницу с ожогами разной тяжести. «По информации медучреждения, пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме. Состояние пациентов удовлетворительное», — говорится в заявлении Генконсульства.

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Дипломаты отмечают, что взрослую россиянку уже выписали, тогда как несовершеннолетние на ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей. Как уточнила РБК операционный менеджер отеля Club Paradiso, где произошел инцидент, 23-летняя девушка в ночь на 20 сентября с семьей улетела в Россию. «Двое мальчиков сегодня будут выписаны из больницы и вечером тоже улетят домой», — уточнила сотрудница.

Менеджер добавила, что отель полностью оплатил лечение и перелет своих гостей и, кроме того, возместил моральный ущерб. Генконсульство сообщило, что выясняет обстоятельства случившегося и направило соответствующий запрос в местные правоохранительные органы.