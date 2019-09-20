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Общество ,  
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Генконсульство сообщило о состоянии облитых горящим маслом в Турции детей

В одном из отелей турецкого города Аланья во время шоу с использованием огня пострадали три россиянина. Об этом сообщает в Facebook Генконсульство России в Анталье.

Туристов 2009, 2015 и 1995 годов рождения госпитализировали в местную больницу с ожогами разной тяжести. «По информации медучреждения, пострадавшим оказывается необходимая помощь в полном объеме. Состояние пациентов удовлетворительное», — говорится в заявлении Генконсульства.

Запись в facebook пользователя rfconsulateantalya

Дипломаты отмечают, что взрослую россиянку уже выписали, тогда как несовершеннолетние на ближайшие сутки останутся под наблюдением врачей. Как уточнила РБК операционный менеджер отеля Club Paradiso, где произошел инцидент, 23-летняя девушка в ночь на 20 сентября с семьей улетела в Россию. «Двое мальчиков сегодня будут выписаны из больницы и вечером тоже улетят домой», — уточнила сотрудница.

Менеджер добавила, что отель полностью оплатил лечение и перелет своих гостей и, кроме того, возместил моральный ущерб. Генконсульство сообщило, что выясняет обстоятельства случившегося и направило соответствующий запрос в местные правоохранительные органы.

Общество
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом

Ранее СМИ сообщили, что во время шоу пострадали восемь человек, включая двоих детей из Екатеринбурга. Очевидец сообщил, что повар допустил ошибку, из-за которой на туристов попало горячее масло. Отец пострадавших детей сообщал, что у одного его сына ожоги 16% тела (обгорели руки и голова), у второго — поражение 27% тканей.

Теги: Турция, пострадавшие, файер-шоу, новости РБК, российские туристы
Материалы по теме
В Турции двоих детей из Екатеринбурга облили горящим маслом
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