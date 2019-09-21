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В Чечне загорелся мебельный цех

В чеченском городе Шали произошел пожар в мебельном цехе, сообщили РБК в пресс-службе республиканского управления МЧС.

Сообщение о возгорании в мебельном цехе, находящемся на территории частного домовладения, поступило в службу в 12:51 мск. Пожар площадью 500 кв. м был ликвидирован в 14:09. «Сейчас идет проливка и разбор конструкций», — сообщили РБК. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении участвовали 30 человек и восемь единиц техники. Пожару присвоен второй ранг сложности. Спасатели также провели работу по спасению имущества, соседние строения удалось уберечь от огня.

Утром 21 сентября загорелся торговый центр «Максим» во Владивостоке. На момент происшествия посетителей в здании не было. Как сообщили в краевой администрации, пожар начался в кафе на мансарде. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м, его удалось потушить. По предварительным данным, причиной мог стать взрыв газового баллона. Прокуратура сообщила, что проверит систему пожарной безопасности, оборудование и электросети ТЦ.

Теги: пожар, Чечня
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