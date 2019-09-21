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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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CBS узнал о размещении США эсминца в Персидском заливе

Соединенные Штаты разместили у северо-восточного побережья Саудовской Аравии эсминец, вооруженный ракетами класса «земля — воздух», сообщает CBS со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, таким образом США хотят закрыть брешь в противовоздушной обороне королевства, которой воспользовался Иран при нападении на объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

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В мае на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана в пролив направились эсминцы USS McFaul и USS Gonzalez. Такое решение Штаты приняли после конфликта на фоне серии обоюдных задержаний танкеров в Ормузском проливе. Сейчас же Вашингтон отреагировал на атаку 14 сентября нефтяных объектов с помощью десятка беспилотников в Саудовской Аравии. О своей причастности к нападению заявили хуситы из движения «Ансар Аллах», при этом США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран свою причастность отрицает. Позже американский президент Дональд Трамп объявил о существенном усилении санкций против ближневосточной страны. После случившейся атаки Иран анонсировал совместные военные учения с Россией и Китаем.

Теги: Иран, Саудовская Аравия
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