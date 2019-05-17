СМИ узнали о прибытии двух эсминцев США в Персидский залив

СМИ узнали о прибытии двух эсминцев США в Персидский залив

Два эсминца ВМС США, оснащенные управляемыми ракетами, вошли в Персидский залив на фоне обострения отношений Вашингтона и Тегерана. Об этом сообщило издание USNI News со ссылкой на двух американских военных чиновников.

Эсминцы USS McFaul и USS Gonzalez прошли через Ормузский пролив без вмешательства ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана, ответственных за береговую охрану страны.

В начале мая США начали перебрасывать на Ближний Восток авианосец «Авраам Линкольн» и дополнительную группу бомбардировщиков из-за «серьезной угрозы» со стороны армии Ирана.

В ответ на действия Вашингтона командующий иранскими ВКС заявил, что Тегеран способен нанести «удар в голову» США из-за присутствия американского авианосца в Персидском заливе.

