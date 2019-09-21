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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Иран пригрозил сбивать любые беспилотники на своей территории

Иран намерен сбивать любые беспилотники, если они нарушат воздушное пространство страны, заявил главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами, передает Times of Israel.

«Если кто-то пересечет наши границы, мы ударим по ним», — заявил Салами. Он отметил, что Иран обладает одними из лучших возможностей для перехвата дронов. Главнокомандующий КСИР добавил, что любая страна, которая решит напасть на Иран, увидит, что ее территория станет «главным полем битвы».

Свое заявление Салами сделал на фоне произошедшего нападения на инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за атаку при помощи десятка дронов взяли на себя хуситы из движения «Ансар Аллах», однако США обвинили в произошедшем иранские власти. В Пентагоне утверждают, что нашли признаки причастности Тегерана к нападению.

Тегеран опроверг свою причастность к атаке и пообещал принять ответные меры на возможные действия Соединенных Штатов в отношении него. 20 сентября Вашингтон ввел ограничения против Центробанка Ирана. Позже Тегеран сообщил, что намерен провести совместные военно-морские учения с Россией и Китаем.

Теги: Иран, Корпус стражей исламской революции, беспилотник
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