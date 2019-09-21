Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
На Украине заявили об отказе приехать на сессию ПАСЕ Политика, 12:17 Российские фигуристы заняли второе место на турнире в США Спорт, 12:06 Прокуратура Башкирии проверит отказ детсада принять девочку-инвалида Общество, 12:05 В Рязанской области рухнул вертолетный беспилотник Общество, 11:59 В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний РБК и ВТБ, 11:56 Иран заявил о планах провести учения с Россией в ответ на действия США Политика, 11:48 Путин поздравил президента Армении с Днем независимости Политика, 11:34 Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Общество, 11:30 Тренер «Рейнджерс» назвал сроки восстановления Панарина после травмы Спорт, 11:24 В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам Общество, 11:23 Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре Владивостока Общество, 10:51 В МИД Ирана заявили о неудаче санкционной политики США Политика, 10:43 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 10:40 Российская теннисистка вышла в полуфинал турнира WTA Premier в Японии Спорт, 10:36
Общество ,  
0 
В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране. По данному факту открыто уголовное дело, которое сейчас передано в прокуратуру, сообщает телеканал Yle Uutiset со ссылкой на полицию Хельсинки.

Всего в деле о незаконном обращении с волками восемь фигурантов. Уголовное производство открыто по нескольким статьям УК, в частности, по нарушению законов об охране природы и животных при отягчающих обстоятельствах, а также контрабанде животных. По предварительной версии, преступления были совершены в период с июля 2016-го по январь 2019 года. Сообщается, что незаконно ввезенных российских волков доставляли на ферму в общине Лоппи, а затем отвозили в города Карккила и Ориматтила. В последнем полицейские нашли двух волков, запертых без еды и воды в сауне у подруги подозреваемой, а в городе Карккила нашли чистопородного североевропейского волка. При обысках в финской общине также были найдены 64 собаки, которые содержались в антисанитарии, без пищи и воды. Полиция задержала собственницу фермы, позже ее арестовали по решению хельсинкского суда.

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило покупать, содержать и продавать гибрида волка и собаки — волкособа — с 1 июня. В России порода признана потенциально опасной — с января 2020 года волкособа нельзя будет выгуливать без намордника.

9 сентября инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы совместно с полицией изъяли трехмесячную львицу, которая жила в гаражах в районе проспекта Мира. К природозащитникам обратились местные жители, хозяин питомца отдавать не хотел. Животное передали в Центр передержки животных в Яхроме, по факту инцидента ведется административное расследование.

Теги: волк, уголовное дело, Финляндия
Материалы по теме
В Крыму три человека пострадали от нападения волков
Общество
В Москве изъяли жившую в гаражах львицу
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter