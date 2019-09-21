В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране. По данному факту открыто уголовное дело, которое сейчас передано в прокуратуру, сообщает телеканал Yle Uutiset со ссылкой на полицию Хельсинки.

Всего в деле о незаконном обращении с волками восемь фигурантов. Уголовное производство открыто по нескольким статьям УК, в частности, по нарушению законов об охране природы и животных при отягчающих обстоятельствах, а также контрабанде животных. По предварительной версии, преступления были совершены в период с июля 2016-го по январь 2019 года. Сообщается, что незаконно ввезенных российских волков доставляли на ферму в общине Лоппи, а затем отвозили в города Карккила и Ориматтила. В последнем полицейские нашли двух волков, запертых без еды и воды в сауне у подруги подозреваемой, а в городе Карккила нашли чистопородного североевропейского волка. При обысках в финской общине также были найдены 64 собаки, которые содержались в антисанитарии, без пищи и воды. Полиция задержала собственницу фермы, позже ее арестовали по решению хельсинкского суда.

Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии запретило покупать, содержать и продавать гибрида волка и собаки — волкособа — с 1 июня. В России порода признана потенциально опасной — с января 2020 года волкособа нельзя будет выгуливать без намордника.

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