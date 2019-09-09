В Москве изъяли жившую в гаражах львицу

Инспекторы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы совместно с полицией изъяли трехмесячную львицу, которая жила в гаражном массиве в районе проспекта Мира. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Анна Хитрова.

«Инспекторы нашего департамента вместе с полицейскими смогли изъять львенка, жившего в гаражах рядом с проспектом Мира. Хозяин маленькой львицы отдавать зверушку не хотел. Изъятие было произведено после обращения жителей», — сообщила Хитрова.

По словам пресс-секретаря, животное передано в Центр передержки животных в Яхроме, где его осмотрит ветеринар. В настоящее время ведется административное расследование.

В конце июня правительство утвердило список запрещенных к содержанию в неволе животных. В список вошли кобры и мамбы, комодский варан, каймановые черепахи, скорпионы, тарантулы. Запрещено также содержание в домашних условиях волков, медведей, тигров, львов, гиен. Под запрет попали китообразные и приматы. Среди птиц под запретом оказались пингвины, соколы, совы, а также страусы. Из рыб нельзя содержать дома скатов, акул, окуней, угрей. Однако запрет на животных из списка не распространяется на тех животных, которые будут приобретены до 1 января 2020 года — они смогут находиться на содержании владельца.