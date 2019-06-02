В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника

В Финляндии с начала июня вступил в силу запрет на продажу и импорт шиповника морщинистого (Rosa rugosa). Об этом сообщается на сайте Министерства сельского и лесного хозяйства страны.

В сообщении подчеркнули, что запрет на шиповник вступил в силу после трехлетнего переходного периода. Уточняется, что растение внесли в список вредных.

Более того, власти Финляндии также запретили покупать, содержать и продавать гибрида волка и собаки — волкособа.

«Цель запрета — сохранить генетическую чистоту волка», — отметили в ведомстве.