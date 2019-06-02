Экономика , 16:29
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В Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника
В Финляндии с начала июня вступил в силу запрет на продажу и импорт шиповника морщинистого (Rosa rugosa). Об этом сообщается на сайте Министерства сельского и лесного хозяйства страны.
В сообщении подчеркнули, что запрет на шиповник вступил в силу после трехлетнего переходного периода. Уточняется, что растение внесли в список вредных.
Более того, власти Финляндии также запретили покупать, содержать и продавать гибрида волка и собаки — волкособа.
«Цель запрета — сохранить генетическую чистоту волка», — отметили в ведомстве.