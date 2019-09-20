Глава ЦБ Ирана отказал США в способности найти новые методы давления

Введение США санкций против Центрального банка Ирана означает, что у Вашингтона закончились способы оказания давления на Тегеран, заявил глава Центробанка Исламской Республики Абдольнасер Хеммати. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Повторный бойкот Центрального банка американскими властями показывает, что им не удалось найти новые способы оказания давления на Иран», — заявил Хеммати.

Глава Центробанка Ирана отметил, что введенные США санкции менее эффективны, чем любые ограничения, когда-либо вводимые американскими властями против страны. «Иранская экономика доказала свою устойчивость к санкциям», — добавил Хеммати.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении «самых серьезных санкций» в отношении Центробанка Ирана. Вся его собственность и все активы в США должны быть заморожены, американцам запретят совершать любые операции с его участием. Также любым физическим и юридическим лицам будут грозить вторичные санкции за сделки с ЦБ Ирана.