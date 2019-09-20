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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Глава ЦБ Ирана отказал США в способности найти новые методы давления

Введение США санкций против Центрального банка Ирана означает, что у Вашингтона закончились способы оказания давления на Тегеран, заявил глава Центробанка Исламской Республики Абдольнасер Хеммати. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Повторный бойкот Центрального банка американскими властями показывает, что им не удалось найти новые способы оказания давления на Иран», — заявил Хеммати.

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Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана

Глава Центробанка Ирана отметил, что введенные США санкции менее эффективны, чем любые ограничения, когда-либо вводимые американскими властями против страны. «Иранская экономика доказала свою устойчивость к санкциям», — добавил Хеммати.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении «самых серьезных санкций» в отношении Центробанка Ирана. Вся его собственность и все активы в США должны быть заморожены, американцам запретят совершать любые операции с его участием. Также любым физическим и юридическим лицам будут грозить вторичные санкции за сделки с ЦБ Ирана.

В сентябре Трамп поручил ввести новые санкции против Ирана на фоне произошедшей 14 сентября атаки дронов на объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», однако США и Саудовская Аравия обвинили в атаке Иран.

Теги: Иран, санкции, Центробанк
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