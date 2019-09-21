Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех

Число жертв шторма «Имельда» в Техасе возросло до четырех

Число погибших в результате тропического шторма «Имельда», обрушившегося на американский штат Техас, возросло до четырех человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что тела двоих человек, погибших в результате последствий шторма, обнаружили в собственных автомобилях.

Накануне телеканал ABС News сообщал, что в результате последствий шторма «Имельда» погиб один мужчина. Еще один человек погиб при невыясненных обстоятельствах. В связи с обрушением стихии на регион губернатор Техаса Грег Эбботт ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

В конце августа на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага обрушился ураган «Дориан». Стихия достигла пятой категории. Ее жертвами стали более 40 человек.