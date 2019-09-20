Губернатор Техаса объявил режим ЧС из-за тропического шторма «Имельда»

Губернатор американского штата Техас Грег Эбботт ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с тропическим штормом «Имельда». Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Это даст округам [штата] вовремя использовать местные ресурсы для ликвидации последствий наводнения», — написал он. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра при шторме за минувшие сутки упала с 17,9 до 6,7 м/с.

Как сообщает ABС News, в результате последствий шторма «Имельда» погиб один мужчина. По данным телеканала, житель округа Джефферсон, пытаясь спасти от наводнения свою лошадь, получил удар электротоком.

В конце августа достигший пятой категории ураган «Дориан» обрушился на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага. Жертвами стихии стали более 40 человек. Власти нескольких американских штатов объявили режим ЧС в связи с приближением «Дориана». 6 сентября ураган достиг побережья США в районе Северной Каролины.