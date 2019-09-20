Глава фонда «Спаси жизнь» заявила о попытке выселить больных раком детей

В Москве жители одного из домов пытаются выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы «Добрый дом». Об этом на своей странице в Facebook написала председатель фонда помощи детям и их семьям «Спаси жизнь» Юлия Ромейко.

По ее словам, соседи расспрашивают о сопутствующих заболеваниях детей, приводят представителя управляющей компании, требуют документы и московскую прописку. Она отметила, что при этом эти соседи живут не в прямой близости от квартиры «Доброго дома».

«Это все будет продолжаться, пока не будет гостиницы. Дети есть дети, они могут быть шумными, они бегают, прыгают. Пока не будет отдельного здания, дома, проблема будет оставаться. Ну переедем мы с этой квартиры, снимем другую, но эта проблема будет оставаться, где гарантии, что через год не придется снова переезжать», — заявила РБК Ромейко.

Она добавила, что уже в течение пяти лет она пытается «достучаться» до властей. Ромейко отметила, что для организации выделяют земли, однако «потом все тормозится на департаменте имущества».