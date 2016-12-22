Прокуратура Москвы проверит данные о попытке выселить больных раком детей

Московская прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства в связи с возможным нарушением прав несовершеннолетних, страдающих онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о попытке жильцов одного из многоквартирных домов в столице ограничить проживание в их доме несовершеннолетних, страдающих онкологическими заболеваниями, Черемушкинской межрайонной прокуратурой города Москвы организована проверка исполнения федерального законодательства», — говорится в сообщении.

В случае выявления нарушения прав несовершеннолетних и дискриминации граждан «в зависимости от имущественного, семейного, социального положения, возраста, места жительства» будут незамедлительно приняты соответствующие меры.

Ранее координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова рассказала изданию «Такие дела», что в ее доме идет сбор подписей против сдачи квартиры в аренду семье с детьми, больными раком. По ее словам, инициатором этого процесса является старшая по подъезду. Женщина убеждает жильцов, что онкологические заболевания передаются воздушно-капельным путем и призывает проголосовать за выселение семьи из дома.

Сдача квартир семьям с детьми, больными раком, является распространенной в Москве практикой: благотворительные фонды арендуют квартиры для приезжих из других городов, поскольку государство оплачивает только квоты на лечение, но не проживание.