СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей

Следственный комитет (СК) организовал проверку из-за сообщений о том, что жители одного из домов на юго-западе Москвы собирают подписи за выселение детей, больных раком, сообщается на сайте главного управления ведомства по столице.

«В рамках проверки следователи проведут проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в сообщении. Ранее свою проверку данных о попытке выселить несовершеннолетних, страдающих онкологическими заболеваниями, начали в московской прокуратуре.

Координатор благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Наталья Машкова 8 декабря сообщила изданию «Такие дела», что одна из жильцов ее дома начала сбор подписей против сдачи в аренду квартиры семье с детьми, больными раком. По словам Машковой, женщина говорит жильцам, что онкологические заболевания передаются воздушно-капельным путем.

«Аргументы их железобетонные: ведь болеют дети! Маленькие! Значит, передается вирусом», — сказала она. Машкова подчеркнула, что документ, под которым собирают подписи, не имеет юридической силы.

Издание «Такие дела» отмечает, что многие благотворительные фонды снимают жилье для своих подпочечных из других городов, поскольку государство оплачивает квоты на лечение, но не всегда выделяет средства на проживание больных.