Жильцы дома в Москве передумали выселять онкобольных детей

Жильцы дома на юго-западе Москвы больше не требуют выселения из здания онкобольных детей. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета по столице.



Люди отказались от своих претензий, после того как к делу подключились правоохранительные органы, медицинские работники и представители благотворительного фонда. Сотрудники Главного следственного управления совместно с сотрудниками Черемушкинской межрайонной прокуратуры провели встречу в управе района Коньково с жителями указанного дома. Перед жильцами также выступили врачи и сотрудники благотворительного фонда, который занимается детьми, находящимися на лечении в Москве.

По итогам встречи жители дома признали, что ошиблись, и заявили о намерениях оказывать содействие фонду в поддержке семей, нуждающихся в помощи.

Ранее стало известно, что в одном из домов на юго-западе Москвы начался сбор подписей против сдачи в аренду квартиры семье с детьми, больными раком. По словам координатора благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Натальи Машковой, акция была инициирована одной из жительниц многоэтажки. Она убеждала соседей в том, что рак передается воздушно-капельным путем, поэтому пребывание онкобольных в доме угрожает здоровью окружающих.

