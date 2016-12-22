ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,37 66,51 EUR Нал. 76,69 75,74 USD Бирж. 66,95 +0,17 EUR Бирж. 76,16 +0,42 USD ЦБ. 66,75 +0,12 EUR ЦБ. 75,78 +0,39 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3629,70 +102,70 IMOEX 2342,16 -0,72% RTSI 1102,18 -1,01% Brent 58,48 -2,70% DJIA 23592,98 -2,11% Nasdaq 6753,73 -2,27%
Жильцы дома в Москве передумали выселять онкобольных детей
Лента новостей
Украина продлила продовольственное эмбарго на российские товары 16:04, Политика Госдума поддержала запрет на долю иностранцев в новостных агрегаторах 16:04, Политика Власти Москвы утвердили 13 новых стартовых площадок под реновацию 16:03, Общество Идея по инвестированию: что делать с токеном Stellar 15:53, Крипто В гостях у сказки: куда съездить на праздники с детьми 15:35, РБК и Mitsubishi Outlander Нарышкин подтвердил слова Лаврова о готовящейся Киевом провокации 15:29, Политика Шойгу поставил задачу довести численность «Юнармии» до полумиллиона 15:27, Общество Есть доказательства: токены Tether были обеспечены долларами США 15:20, Крипто Врио главы Сахалина ответил на идею слияния региона с Приморьем 15:19, Политика Путин назвал причины выхода США из ДРСМД 15:15, Политика Искусственный интеллект написал трогательный сценарий рекламного ролика 15:05, РБК и Lexus Греф потратил 100 млн руб. на облигации Сбербанка 15:02, Финансы Разведывательный корабль британского флота вошел в Черное море 15:00, Общество Посольство России в Лондоне заявило о взломе своего сайта 14:43, Политика Жильцы дома в Москве передумали выселять онкобольных детей 14:37, Общество Чему можно научить свой умный дом 14:32, РБК и «Ингосстрах» Путин пригрозил новыми ракетами странам с «агрессивной риторикой» 14:26, Политика Kia рассказала о новинках для России в 2019 году 14:24, Авто В «Москва-Сити» появится 283-метровый небоскреб 14:21, Недвижимость Подготовку «Русского дома» в Давосе возобновили после отмены ограничений 14:20, Политика Все застройщики начнут платить взносы в Фонд дольщиков до конца года 14:15, Бизнес Суд арестовал вице-губернатора Псковской области по делу о взятке 14:14, Общество Машина времени: виртуальный тур по технологиям прошлого и будущего 14:05, РБК и Porsche Генпрокуратура рассчитала средний размер взятки в России в 2018 году 14:02, Общество Шанс для инвестора: золоту предсказали подорожание до $1,5 тыс. за унцию 14:00, Quote Ethereum за $1, Bitcoin — за $200 тыс, успех STO: чего ждать от 2019 года 13:59, Крипто Когда продавать Bitcoin: цена криптовалюты снова снизилась 13:58, Крипто Ученые обнаружили самый удаленный объект Солнечной системы 13:56, Технологии и медиа
Жильцы дома в Москве передумали выселять онкобольных детей
Общество, 14:37
0
Жильцы дома в Москве передумали выселять онкобольных детей

Жильцы дома на юго-западе Москвы больше не требуют выселения из здания онкобольных детей. Об этом говорится в сообщении на сайте управления Следственного комитета по столице.

Люди отказались от своих претензий, после того как к делу подключились правоохранительные органы, медицинские работники и представители благотворительного фонда. Сотрудники Главного следственного управления совместно с сотрудниками Черемушкинской межрайонной прокуратуры провели встречу в управе района Коньково с жителями указанного дома. Перед жильцами также выступили врачи и сотрудники благотворительного фонда, который занимается детьми, находящимися на лечении в Москве.

По итогам встречи жители дома признали, что ошиблись, и заявили о намерениях оказывать содействие фонду в поддержке семей, нуждающихся в помощи.

Ранее стало известно, что в одном из домов на юго-западе Москвы начался сбор подписей против сдачи в аренду квартиры семье с детьми, больными раком. По словам координатора благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Натальи Машковой, акция была инициирована одной из жительниц многоэтажки. Она убеждала соседей в том, что рак передается воздушно-капельным путем, поэтому пребывание онкобольных в доме угрожает здоровью окружающих.
 

Теги: Москва , дети , онкобольной
Главное
Путин пригрозил новыми ракетами странам с «агрессивной риторикой» Политика
Материалы по теме
СК начал проверку из-за сообщений о попытке выселить онкобольных детей Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter