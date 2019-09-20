В Совфеде предложили «не драматизировать» отмену праздников

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что не нужно бояться отмены актов о профессиональных праздниках. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Такой практики отмены профессиональных праздников у нас еще не было, надо будет посмотреть, как это будет реализовано, но призываю это не драматизировать», — сказал он.

Рязанский выразил надежду, что к вопросу «подойдут очень деликатно» и со здравым смыслом, и такие праздники, как День медика, железнодорожника, металлурга и авиатора, останутся.

По его мнению, нет ничего страшного в том, что будут отменены те праздники, которые утратили свое значение из-за исчезновения профессий.