Минтранс выступил за сохранение профессиональных праздников

Министерство транспорта России выступило за сохранение старейших отраслевых праздников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Они являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников», — сказали в министерстве.

Среди подобных праздников — День железнодорожника, День воздушного флота и другие.

В аппарате правительства «Коммерсанту» также заявили, что кабмин не будет отменять профессиональные праздники. Ранее газета писала, что их могут отменить из-за «регуляторной гильотины».