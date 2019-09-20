Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 12:35
«Россия» ответила на сообщения о посадке самолета с неполадками Общество, 21:16 Cамедов сообщил об «обходе игровых тем» в разговоре со спартаковцами Спорт, 21:02 Минприроды объяснило ошибкой рост оценки всех зверей Экономика, 20:56 В ДНР исключили возможность новых уступок по «формуле Штайнмайера» Политика, 20:36 «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым Спорт, 20:30 В Брянске задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи Общество, 20:30 Россия допустила разрыв договора об управлении железными дорогами Армении Бизнес, 20:30 В МЧС назвали возможную причину возгорания в ТЦ «Гранд парк» в Грозном Общество, 20:23 Социальный коворкинг: где найти рабочее место за 6,5 тыс. руб Партнерский материал, 20:12 Минтранс выступил за сохранение профессиональных праздников Общество, 20:07 Киев объявил о планах продать крейсер «Украина» Общество, 20:03 Двоих человек задержали возле военного объекта «Зона 51» в США Общество, 19:59 Умер заслуженный артист России Анатолий Бородин Общество, 19:43 Трамп заявил о возможности нанести удар по 15 объектам в Иране Политика, 19:29
Общество ,  
0 
Минтранс выступил за сохранение профессиональных праздников

Министерство транспорта России выступило за сохранение старейших отраслевых праздников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Они являются важной частью многолетних трудовых традиций транспортников», — сказали в министерстве. 

Среди подобных праздников — День железнодорожника, День воздушного флота и другие.

Общество
СМИ узнали о возможной отмене праздников из-за «регуляторной гильотины»

В аппарате правительства «Коммерсанту» также заявили, что кабмин не будет отменять профессиональные праздники. Ранее газета писала, что их могут отменить из-за «регуляторной гильотины».

В аппарате правительства отметили, что ее цель заключается в отмене устаревших и избыточных обязательных требований. По данным издания, окончательный перечень актов, подпадающих под «регуляторную гильотину», должен быть сформирован к 15 ноября.

Теги: Минтранс, праздники
Материалы по теме
СМИ узнали о возможной отмене праздников из-за «регуляторной гильотины»
Общество
Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter