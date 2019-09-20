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СМИ узнали об идее отмены нескольких праздников «регуляторной гильотиной»
«Регуляторная гильотина» должна отменить ряд устаревших нормативных актов. Профильные компании обеспокоены, что это затронет документы, устанавливающие профессиональные праздники. Например, День радио и День железнодорожника
Фото: Евгений Разумный /Ведомости/ТАСС

Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые планируется отменить в рамках так называемой регуляторной гильотины, есть документы, которые вводят некоторые праздники, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На предмет отмены рассматривают постановление Совнаркома СССР, вводящее День железнодорожника и документ, назначающий его празднование на первое воскресенье августа. Отменить могут и постановление Совета министров СССР о праздновании Дня Радио (7 мая) и постановление Совнаркома о Дне воздушного флота — изначально его отмечали 18 августа, а потом перенесли на третье воскресенье этого месяца.

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По данным издания, проблему заметили профильные компании, анализировавшие перечни документов, которые предлагается отменить. Так, в РЖД назвали День железнодорожника старейшим профессиональным праздником в России и заявили, что заинтересованы в его сохранении.

В Минтрансе отказались давать комментарии относительно списка до тех пор, пока он не будет сформирован окончательно. В Минкомсвязи сообщили, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не тех, которые хотят отменить в рамках гильотины.

При этом собеседники «Коммерсанта» в отрасли уверены, что если чиновники не вмешаются, то акты о праздниках отменят.

Целью регуляторной гильотины — сократить неоправданную нагрузку на предпринимателей и избавиться от устаревших норм, задачи отменять праздники нет, пояснил управляющий партнер юридической компании «Шаги» Андрей Шарков. По его словам, рабочие группы по формированию списков подлежащих отмене актов будут работать до октября. Кроме того, все профессиональные праздники, которые сейчас отмечают в стране, утверждены либо нормативными актами Российской Федерации, либо указов президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, которые не входит в число попадающих под регуляторную гильотину документов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: праздники, отмена
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