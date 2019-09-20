СМИ узнали об идее отмены нескольких праздников «регуляторной гильотиной»

«Регуляторная гильотина» должна отменить ряд устаревших нормативных актов. Профильные компании обеспокоены, что это затронет документы, устанавливающие профессиональные праздники. Например, День радио и День железнодорожника

Фото: Евгений Разумный /Ведомости/ТАСС

Среди нормативных актов СССР и РСФСР, которые планируется отменить в рамках так называемой регуляторной гильотины, есть документы, которые вводят некоторые праздники, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

На предмет отмены рассматривают постановление Совнаркома СССР, вводящее День железнодорожника и документ, назначающий его празднование на первое воскресенье августа. Отменить могут и постановление Совета министров СССР о праздновании Дня Радио (7 мая) и постановление Совнаркома о Дне воздушного флота — изначально его отмечали 18 августа, а потом перенесли на третье воскресенье этого месяца.

По данным издания, проблему заметили профильные компании, анализировавшие перечни документов, которые предлагается отменить. Так, в РЖД назвали День железнодорожника старейшим профессиональным праздником в России и заявили, что заинтересованы в его сохранении.

В Минтрансе отказались давать комментарии относительно списка до тех пор, пока он не будет сформирован окончательно. В Минкомсвязи сообщили, что День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не тех, которые хотят отменить в рамках гильотины.