Появилось видео стрельбы захватившего мост в Киеве по полицейским дронам

В сети появилось видео, на котором угрожавший взорвать мост Метро в Киеве бывший военный стреляет в полицейский квадрокоптер. Ролик опубликовал в своем Facebook директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

В видео с установленной на мосту стационарной камеры наблюдения показано, как мужчина открывает дверь автомобиля и несколько раз стреляет по полицейским квадрокоптерам, один из которых падает в реку.

Видео: Артем Шевченко / Facebook

После инцидента стрелявшего арестовали, им оказался бывший военный Алексей Белько. Как сообщает агентство УНН, Днепровский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения залога суммой 288 тыс. 150 гривен.

18 сентября Белько с «якобы похожими на оружие средствами» пригрозил взорвать мост Метро. Бывший военный несколько раз выстрелил в воздух, после чего его задержали. Позже глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Белько совершил «глупейшие действия» под действием наркотиков, и пообещал поручиться за экс-военного в суде.