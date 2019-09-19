Аваков решил поручиться за угрожавшего взорвать мост в Киеве экс-сержанта

Глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал поручиться в суде за бывшего бойца ВСУ, угрожавшего 18 сентября взорвать мост в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта», — сказал министр.

По словам Авакова, экс-старший сержант Алексей Белько совершил «глупейшие действия» под действием наркотиков. Однако, отмечает глава МВД, за произошедшее ответственна вся общественность. «Хочу, чтоб появился шанс у этого человека!» — заявил Аваков, добавив, что поможет Белько пройти курс реабилитации от наркотической зависимости и «обрести себя заново».

18 сентября украинский спецназ задержал в Киеве мужчину, грозившего устроить взрыв на мосту Метро и устроившего там стрельбу. Задержанным оказался 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько, служивший снайпером в украинской армии.