В Киеве задержали устроившего стрельбу на мосту мужчину

В Киеве украинский спецназ задержал мужчину, который угрожал устроить взрыв на мосту Метро и открыл там стрельбу. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков, передает «Новое время».

Ведущий NewsOne в прямом эфире канала сообщил, что после задержания мужчину отвели в автозак. Он не оказывал сопротивления. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Перед этим к мосту прибыли два бронетранспортера и снайперы. Телеканал «1+1» отмечал, что на месте происшествия «видно рации, через которые, вероятно, устанавливают связь с мужчиной». «Депо» со ссылкой на источники уточняет, что он якобы потребовал от руководства страны «прекратить капитуляцию» в Донбассе. Полиция рассматривает действия мужчины как подготовку к террористическому акту.

По данным украинского издания «theБабель», задержанный — 42-летний уроженец Крыма Алексей Белько, который в июне этого года добровольно сдал полицейским 1 кг взрывчатки и 88 патронов. По его словам, он нашел их «в сейфе в селе на Черниговщине». Издание пишет, что мужчина служил снайпером в ВСУ.