ВС Абхазии отказал в иске об отмене итогов выборов проигравшему кандидату

Верховный суд Абхазии отказал проигравшему на выборах президента республики Алхасу Квицинии в удовлетворении иска о признании итогов голосования незаконными. Об этом сообщается на сайте суда.

В суде уточнили, что основания для отказа будут известны после изготовления мотивированного текста решения не более чем через десять дней.

Иск о признании итогов голосования на выборах президента Абхазии незаконными Квициниа подал 11 сентября. Кандидат не согласен с трактовкой абхазского ЦИКа статьи 19 закона о выборах президента, который определил победителя второго тура на основании простого большинства голосов. Он считает, что победителем может считаться тот кандидат, который набрал более 50% голосов. Голоса, отданные против всех, должны засчитываться в пользу кандидата, занявшего второе место, считает Квициниа.

Первый тур президентских выборов в Абхазии прошел 25 августа. Никто из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. По результатам второго тура, победителем стал действующий президент страны Рауль Хаджимба, который набрал 47,38%. Его соперник Алхас Квициниа получил 46,19% голосов.