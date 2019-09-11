Лидер оппозиции Абхазии обжаловал итоги выборов президента в суде

Проигравший на выборах президента Абхазии Алхас Квициниа обратился с иском в Верховный суд о признании итогов голосования незаконными, сообщает «Абхазия-информ».

Проигравший кандидат не согласен с трактовкой абхазского ЦИК статьи 19 закона о выборах президента, который определил победителя второго тура на основании простого большинства голосов. Квициниа полагает, что избранным президентом может считаться тот кандидат, который набрал более 50% голосов. Те голоса, которые были отданы против всех, должны засчитываться в пользу занявшего второе место кандидата, считает он.

В связи с тем что на выборах 8 сентября Рауль Хаджимба набрал 47,38% голосов, а Квициниа — 46,19%, последний просит Верховный суд республики обжаловать решение Центризбиркома о признании Рауля Хаджимбы президентом страны. В соответствии с законом о выборах, суд обязан принять решение не позднее десяти дней со дня подачи заявления.

25 августа в Абхазии прошел первый тур голосования. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимые для победы 50% голосов. Наилучший результат показал действующий президент Рауль Хаджимба. Его поддержали 24,83% избирателей.