В Абхазии признали президентские выборы состоявшимися

В Абхазии состоялись выборы президента. Об этом сообщает ГИА «Апсныпресс» со ссылкой на данные ЦИК.

«В выборах президента Абхазии приняли участие более 56% избирателей», — уточнили в Центризбиркоме.

По словам председателя ЦИК Тамаза Гогии, данные о ходе голосования продолжают поступать из избирательных округов. Избирательная комиссия в настоящее время подсчитывает голоса.

В Абхазии 25 августа проходят выборы президента. Всего за право возглавить страну борются девять кандидатов, среди которых и действующий президент Рауль Хаджимба. Основными его конкурентами эксперты считают бывшего заместителя министра иностранных дел Олега Аршбу, экс-секретаря Совета безопасности Астамура Тарбу и председателя партии «Амцахара» Алхаса Квицинию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, назвала выборы в Абхазии нелегитимными.