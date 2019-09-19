В Кремле прокомментировали задержание шедшего «изгонять Путина» шамана

В Кремле не располагают никакой информацией о задержании шамана, который пешком направлялся из Якутска в Москву, чтобы провести обряд. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты задали Пескову вопрос о том, знают ли в Кремле о задержании якутского шамана, который, по его собственным словам, шел в Москву, чтобы «изгнать Путина». Пресс-секретарь президента ответил, что Кремль не может быть в курсе всех уголовных преследований в России.

«Это просто невозможно, это не является прерогативой Кремля, поэтому за комментариями по этой теме я рекомендую вам обращаться или к республиканским властям, либо к республиканским правоохранительным органам», — заключил Песков.

Шамана Александра Габышева задержали утром 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Один из сопровождающих шамана уточнял, что задержание прошло в районе федеральной трассы, по которой тот шел в сторону Москвы. Он добавил, что в отношении Габышева могут завести уголовное дело за организацию экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282 УК).