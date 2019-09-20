Разработчик раскрыл технические характеристики истребителя МиГ-35

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» опубликовала информацию о технических характеристиках новейшего истребителя МиГ-35.

«Истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей», — сказано в сообщении. Максимальная скорость «МиГ-35» составляет 2100 км/ч, максимальная дальность полета — 3 тыс. км, а максимальная взлетная масса — 24,5 тыс. кг. На борту самолета могут находиться максимум два человека.

Среди преимуществ нового истребителя в том числе применение всех типов управляемых и неуправляемых ракет, а также новейших корректируемых бомб, а также возможность выполнять в полете роль танкера.

Разработчик добавил, что на внешней подвеске истребителя могут располагаться управляемые ракеты класса «воздух-воздух» всех видов дальности, ракеты класса «воздух-поверхность» для поражения наземных целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг, а также встроенная автоматическая пушка калибром 30 мм.