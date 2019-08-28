Россия получила несколько заявок на покупку новейшего истребителя МиГ-35

Россия получила несколько предложений на покупку новейшего истребителя Миг-35. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

«МиГ-35 — эта тема актуальна в разрезе участия в тендере на поставку 110 истребителей в Индию», — сказал он, отметив, что поступило несколько других предложений на покупку новых истребителей, и по ним сейчас ведутся предметные переговоры. Шугаев также заметил, что накануне образцом новейшего Миг-35 заинтересовался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

Эрдоган на авиасалоне МАКС-2019 27 августа поинтересовался у президента России Владимира Путина возможностью купить самолет Су-57. Путин в свою очередь ответил словами «можете купить».

Миг-35 — истребитель четвертого поколения. По словам главы Объединенной авиастроительной компании Юрия Слюсаря, самолет имеет увеличенную на 50% дальность полета. Также у истребителя увеличили количество точек подвески вооружений с шести до восьми, что, по словам Слюсаря, позволяет использовать и текущие, и перспективные образцы авиационных средств поражения.

В середине июня Воздушно-космические силы (ВКС) России получили два первых новейших истребителя МиГ-35, еще четыре планировали поставить до конца года. В Минобороны отмечали, что на МиГ-35 планируется заменить все легкие истребители.