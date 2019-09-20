Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре в Грозном

Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре в Грозном

Прокуратура начала проверку из-за пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд Парк» в Грозном, сообщается на странице ведомства в Instagram.

Возгорание произошло 19 сентября на третьем этаже ТРЦ, расположенном на проспекте Ахмата Кадырова. В связи с инцидентом была проведена эвакуация посетителей. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

«Ход и результаты проверки взяты на личный контроль прокурором республики», — отмечается в тексте.

Площадь пожара составила около 700 кв. м. Позднее стало известно, что в апреле 2018 года надзорные службы выявили в торгово-развлекательном центре нарушения норм пожарной безопасности, по итогам проверки было возбуждено административное дело против ответственного должностного лица. Очередная проверка должна была пройти 25 ноября 2019 года.

