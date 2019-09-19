МЧС заявило о нарушениях норм безопасности в горевшем ТЦ в Чечне

МЧС заявило о нарушениях норм безопасности в горевшем ТЦ в Чечне

В горевшем в Грозном торгово-развлекательном центре «Гранд парк» ранее были выявлены нарушения норм пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в апреле 2018 года сотрудники МЧС совместно с прокуратурой выявили в торгово-развлекательном центре семь нарушений норм пожарной безопасности, по итогам проверки было возбуждено административное дело против ответственного должностного лица. В МЧС добавили, что очередная проверка должна была пройти 25 ноября 2019 года.

19 сентября в Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд парк». Как сообщили РБК в МЧС республики, возгорание произошло в магазине на третьем этаже, его площадь составила 700 кв.м. Позже глава Чечни Разман Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что пожар потушен, при осмотре здания не были обнаружены пострадавшие или погибшие.

В пресс-службе МЧС Чечни сообщили РБК, что пока не располагают информацией о причинах возгорания