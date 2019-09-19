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МЧС заявило о нарушениях норм безопасности в горевшем ТЦ в Чечне

В горевшем в Грозном торгово-развлекательном центре «Гранд парк» ранее были выявлены нарушения норм пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

По данным ведомства, в апреле 2018 года сотрудники МЧС совместно с прокуратурой выявили в торгово-развлекательном центре семь нарушений норм пожарной безопасности, по итогам проверки было возбуждено административное дело против ответственного должностного лица. В МЧС добавили, что очередная проверка должна была пройти 25 ноября 2019 года.

19 сентября в Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд парк». Как сообщили РБК в МЧС республики, возгорание произошло в магазине на третьем этаже, его площадь составила 700 кв.м. Позже глава Чечни Разман Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что пожар потушен, при осмотре здания не были обнаружены пострадавшие или погибшие.

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Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном

В пресс-службе МЧС Чечни сообщили РБК, что пока не располагают информацией о причинах возгорания

«Для того, чтобы узнать причину пожара, на месте должны начать работать дознаватели, а они начинают работать только когда пожар ликвидирован, а он ликвидирован был в 22:10. На расследование дается довольно продолжительное время», — заявили в ведомстве.

Ранее в чеченском селе Автуры произошел пожар. На автозаправке загорелся автомобильный резервуар с газом, в результате происшедшего никто не пострадал.

Теги: Грозный, пожар, нарушения
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Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном
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В Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд парк»
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