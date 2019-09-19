Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 64,22 (-0,21) Quote, 12:38
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 70,94 (-0,3) Quote, 12:38
Суд в Москве арестовал чиновника Минкультуры по делу о мошенничестве Общество, 22:48 Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном Общество, 22:38 К офису Зеленского вышли с протестами против «нормандского сговора» Политика, 22:36 Суд отправил директора ФБК отбыть еще восемь суток ареста Общество, 22:35 Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Общество, 22:33 Оппозиция заявила о согласовании мэрией митинга в Москве на новую дату Общество, 22:20 Кадыров сообщил о поиске причин пожара в ТЦ «Гранд парк» в Грозном Общество, 22:07 Трамп назвал безумием трату «целого состояния» на содержание Гуантанамо Общество, 22:01 Космонавт нашел причину неудачной стыковки с МКС «Союза» с Федором Технологии и медиа, 22:00 «Краснодар» пропустил пять голов в стартовом матче Лиги Европы Спорт, 21:54 Киев назвал недопустимую опцию в переговорах о транзите с Россией Экономика, 21:51 Бывший нападающий МЮ Димитар Бербатов объявил о завершении карьеры Спорт, 21:40 «Нафтогаз» отметил готовность «Газпрома» работать по европейским правилам Политика, 21:37 «Аэрофлот» вернул бизнес-залы ВИП-клиентам в аэропортах Вексельберга Бизнес, 21:29
Общество ,  
0 
Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном

МЧС по Чеченской Республике показало видео пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд парк» в Грозном.

На ролике видно, как экстренные службы тушат пожар, охвативший третий этаж здания.

В пресс-службе МЧС ранее сообщили РБК, что загорелся магазин на третьем этаже торгового центра. Площадь пожара составила 700 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет, из «Гранд парка» эвакуировали находившихся там на момент возгорания людей. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что пожар потушен.

Теги: пожар, Грозный, новости РБК
Материалы по теме
Кадыров сообщил о поиске причин пожара в ТЦ «Гранд парк» в Грозном
Общество
В Грозном загорелся торгово-развлекательный центр «Гранд парк»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter