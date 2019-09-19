Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном

Появилось видео пожара в торговом центре «Гранд парк» в Грозном

МЧС по Чеченской Республике показало видео пожара в торгово-развлекательном центре «Гранд парк» в Грозном.

На ролике видно, как экстренные службы тушат пожар, охвативший третий этаж здания.

В пресс-службе МЧС ранее сообщили РБК, что загорелся магазин на третьем этаже торгового центра. Площадь пожара составила 700 кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет, из «Гранд парка» эвакуировали находившихся там на момент возгорания людей. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что пожар потушен.