Четыре человека пострадали при столкновении грузовых поездов в Мексике

Четыре человека пострадали при столкновении грузовых поездов в Мексике

Четыре человека пострадали в результате столкновения двух грузовых поездов в районе населенного пункта Нопала штата Идальго (Мексика). Об этом сообщает Tribuna.

Уточняется, что при столкновении составов произошла утечка горючего из топливных баков, один из них загорелся. В настоящее время на месте ЧП работают пожарные и спасатели. Полицейские оцепили район аварии.

По предварительной версии следствия, столкновение поездов могло быть вызвано тем, что неизвестные заблокировали покрышками железнодорожные пути. Состав с контейнерами врезался в другой поезд, который перевозил кукурузу.

Ранее, 15 сентября, в Казахстане поезд врезался в пассажирский автобус, который стоял на железнодорожных путях, несмотря на сигналы светофора. В результате трагедии погиб водитель автобуса, женщина и двое детей получили травмы.