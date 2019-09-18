В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в барах в домах

В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в барах в домах

Комитет Госдумы по экономической политике одобрил законопроект о запрете продажи алкоголя в небольших кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Об этом сообщается на сайте комитета.

Согласно проекту закона, продажа алкогольной продукции в жилых домах будет допускаться, только если площадь зала обслуживания кафе, баров и ресторанов составляет не менее 20 кв. м.

Как говорится в пояснительной записке, от жителей многоквартирных домов, в которых располагаются подобные заведения, поступает большое количество жалоб о нарушении общественного порядка.

Законопроект также наделяет органы госвласти субъектов России правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе вводить полный запрет.