Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над США

Российские военные проведут наблюдательный полет над территорией США с 22 по 30 сентября. Об этом сообщает газета Вооруженных сил «Красная звезда».

Инспекция пройдет в рамках реализации Договора по открытому небу на российском самолете Ту-154М ЛК-1 с аэродрома Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета составит 5130 км.

Уточняется, что самолет пролетит по согласованному с США маршруту. Американские специалисты, в свою очередь, проконтролируют соблюдение параметров полета и применение аппаратуры наблюдения.

В середине августа беспилотник ВВС США RQ-4A провел полет над линией разграничения сторон в Донбассе и у берегов Крыма. Как сообщало Минобороны, за неделю у границ России были замечены 27 самолетов-разведчиков, истребители из состава дежурных по ПВО сил 19 раз поднимались для недопущения нарушения границы.



