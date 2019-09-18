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Минобороны России опубликовало видео планового полета Ту-160 над Балтикой

Минобороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео планового полета стратегических бомбардировщиков Ту-160 над нейтральными водами Балтики.

В ведомстве сообщили, что продолжительность полета составила более семи часов. В Минобороны добавили, что на отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали ВВС пяти стран — Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции.

На видео показан взлет самолетов, кабина пилотов одного из ракетоносцов, полет и приземление. По данным Минобороны, после полета экипажи ракетоносцев вернулись на аэродром базирования.

Ранее ВВС Бельгии сообщили о перехвате российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и двух российских истребителей Су-27 в небе над Балтийским морем. К сообщению прилагалась фотография российских самолетов.

Теги: Минобороны России, Ту-160, полет
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