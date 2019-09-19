В Минтруде указали на важность сохранения зарплаты при четырехдневке

В Минтруде указали на важность сохранения зарплаты при четырехдневке

При переходе на четырехдневную рабочую неделю зарплаты сотрудников не должны сокращаться и продолжительность смен не должна увеличиваться. Об этом ТАСС заявил директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

По его словам, тема требует «серьезного изучения». «Чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней», — сказал он.

Корж добавил, что рост продолжительности смен приведет к утомляемости работников и ухудшению состояния их здоровья. По его словам, также нужно создать условия, чтобы не росли издержки работодателей.

Он также рассказал, что некоторые регионы и предприятия захотели поучаствовать в испытании короткой рабочей недели. По его словам, заинтересованы в таком подходе могут быть предприятия энергетической отрасли, а также индустриального сектора.