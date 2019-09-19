Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 64,22 (-0,21) Quote, 12:38
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 70,94 (-0,3) Quote, 12:38
Против организтора концерта «Ленинграда» завели административное дело Общество, 20:49 Российская гимнастка завоевала три золотые медали за день на ЧМ Спорт, 20:43 Турецким авиакомпаниям предложили купить самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet Общество, 20:41 «Локомотив» проведет исследование аудитории для финансового fair play Спорт, 20:24 Неизвестные «заминировали» все мосты, торговые центры и роддомы Киева Общество, 20:21 Путин потребовал исправить ошибки в импортозамещении в оборонке Политика, 20:07 Карен Хачанов проиграл в стартовом матче турнира в Санкт-Петербурге Спорт, 20:02 Голевой пас от судьи и драка в Риге. Самые интересные моменты КХЛ Спорт, 20:01 В Минтруде указали на важность сохранения зарплаты при четырехдневке Общество, 20:00 В Москве в общественном туалете нашли брошенного младенца Общество, 19:56 Мосэнерго напомнило об условиях начала отопительного сезона в столице Общество, 19:53 Глава госкомпании заявил о нехватке площадей для утилизации мусора Общество, 19:53 Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совбеза ООН по Идлибу Политика, 19:50 Кадыров заявил о готовности обсудить с ПАСЕ «сочиненную» проблему ЛГБТ Политика, 19:47
Общество ,  
0 
В Минтруде указали на важность сохранения зарплаты при четырехдневке

При переходе на четырехдневную рабочую неделю зарплаты сотрудников не должны сокращаться и продолжительность смен не должна увеличиваться. Об этом ТАСС заявил директор департамента условий и охраны труда Минтруда Валерий Корж.

По его словам, тема требует «серьезного изучения». «Чтобы, первое, работники не потеряли в зарплате, чтобы не увеличилась продолжительность рабочей смены при сокращении количества рабочих дней», — сказал он.

Общество
Глава Сбербанка сообщил о мечте перейти на четырехдневную рабочую неделю

Корж добавил, что рост продолжительности смен приведет к утомляемости работников и ухудшению состояния их здоровья. По его словам, также нужно создать условия, чтобы не росли издержки работодателей.

Он также рассказал, что некоторые регионы и предприятия захотели поучаствовать в испытании короткой рабочей недели. По его словам, заинтересованы в таком подходе могут быть предприятия энергетической отрасли, а также индустриального сектора.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в прошлом году инициировал обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, этот процесс будет связан с технологическим прогрессом. Впоследствии Медведев отмечал, что возможность сократить рабочую неделю не будет использоваться для урезания зарплат. Он также поручил Минтруду оценить влияние изменений на производительность труда и социальную сферу.

При этом экономисты РАНХиГС сообщали, что переход на четырехдневную рабочую неделю без сокращения зарплат возможет только в отдаленном будущем. По их мнению, для этого необходим рост производительности труда и стабилизация численности рабочей силы в стране.

Теги: Минтруд, четырехдневная рабочая неделя
Материалы по теме
Чемезов назвал условие для перехода к короткой рабочей неделе
Технологии и медиа
Экономисты объяснили невозможность сокращения рабочей недели в России
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter