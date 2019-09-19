Представитель Заворотнюк отреагировал на сообщения об операции актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов отказался комментировать РБК сообщения «Комсомольской правды» о подготовке актрисы к операции по удалению опухоли.



«Я не даю комментариев. То, что сообщает «Комсомольская правда» (об операции) — у нее это и спрашивайте. Они это не у меня спрашивали, я это не комментирую. Всего доброго», — заявил он.

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на знакомого с ситуацией хирурга-онколога сообщила, что Заворотнюк готовят к хирургической операции по удалению опухоли мозга. По словам врача, подобная процедура возможна даже в таком тяжелом случае.

В середине сентября в СМИ появилась информация о том, что Заворотнюк госпитализировали в московскую клинику, где ее ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату вентиляции легких.

Академик РАН, научный руководитель и почетный президент Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал о первом обследовании актрисы. По его словам, когда она обратилась в это медицинское учреждение, у нее выявили глиобластому (злокачественную опухоль мозга), однако оперироваться Заворотнюк предпочла в Германии.

18 сентября СМИ сообщили, что актриса находится в сознании. Семья и представители актрисы не делали официальных сообщений о ее состоянии.