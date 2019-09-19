Кучерена заявил об удрученном состоянии Устинова из-за приговора

Адвокат Павла Устинова, который приговорен к 3,5 года колонии за применение насилия к сотруднику власти, Анатолий Кучерена рассказал РБК о том, что артист чувствует себя нормально, но удручен сложившейся ситуацией.

«Дела у него более-менее нормально, но конечно всей этой ситуацией он удручен. Обсуждали мы завтрашнее предстоящее судебное заседание по мере пресечения. Ждем, готовимся — завтра в 12 часов Мосгорсуд будет рассматривать по моему ходатайству, которое я отправил в прокуратуру. Какой вердикт вынесет суд? Не хочу забегать вперед, надеюсь, что мера пресечения будет изменена, я очень надеюсь — для этого есть все основания. Но мои суеверия не позволяют что-либо сказать наперед», — сказал Кучерена.

Ранее прокуратора по ходатайству Кучерены направила заявление в Мосгорсуд об изменении меры пресечения Устинову. Актер находится под стражей, ожидая рассмотрения апелляции на приговор.

Павел Устинов был задержан 3 августа, в день несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве. Его обвинили в применении насилия к представителю власти, в частности, в вывихе плеча сотрудника ОМОНа Александра Лягина. 16 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

После вынесения приговора актеры и другие деятели культуры организовали в соцсетях флешмоб в поддержку Устинова. В том числе его поддержали Александр Паль, Никита Ефремов, Сергей Безруков, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Евгений Цыганов и другие. 18 сентября у здания администрации президента в центре Москвы прошла серия одиночных пикетов в поддержку Устинова.