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Украинский кризис ,  
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Зеленский предложил не растягивать разведение войск в Донбассе на 300 лет
План Зеленского также включает построение сильной экономики и армии, консолидированного государства, а также недопущение кровопролития, пояснил глава МИД Украины
Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем плане по Донбассу предложил развести силы сразу по всей линии соприкосновения, а не разводить войска на отдельных участках. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

«Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить [войска, которые занимают] следующие участки (в районе станицы Луганской, села Петровское и города Золотое. — РБК), иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения», — сказал Пристайко.

16 сентября сам Зеленский говорил, что одним из главных шагов на следующей встрече в «нормандском формате» должно стать принятие окончательного решения о разведении войск. «Окончательное решение с четкими сроками разведения войск: Золотое, Петровское, а затем — четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей контактной линии», — сказал Зеленский на брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

14 сентября Пристайко заявил, что разведение войск в районе станицы Луганской уже завершается и сейчас в этом районе восстанавливают мост. «Как только этот мост будет восстановлен, по нему пойдет пассажиропоток, мы сможем двигаться в два следующих участка», — сказал министр, отметив в то же время, что Зеленский не хочет разводить войска на отдельных участках и предлагает развести их «вдоль всей линии, все 400 или сколько там километров».

По словам Пристайко, план Зеленского также включает в себя построение сильной экономики, консолидированного государства и сильной армии, однако не включает военный путь решения конфликта. «Задача наша — не допустить кровопролития», — добавил он.

Политика
Глава МИД Украины раскрыл «формулу Зеленского» по войне в Донбассе

Ранее Пристайко сообщил о существовании «формулы Зеленского» по прекращению войны в Донбассе. Он пояснил, что условно формула подразумевает переход к неким «новым радикальным действиям», если в ближайшее время не получится разрешить конфликт в Донбассе. «На все про все» есть от полгода до года, добавил министр.

По его словам, также Киев попробует дотянуться «ментально» до украинского народа, который остался «по ту сторону». Пристайко говорил, что Киев готовит пакет мер, который может упростить жизнь жителей неподконтрольных территорий Донбасса.

Авторы: Юлия Выродова, Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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