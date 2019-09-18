Зеленский предложил не растягивать разведение войск в Донбассе на 300 лет

Зеленский предложил не растягивать разведение войск в Донбассе на 300 лет

План Зеленского также включает построение сильной экономики и армии, консолидированного государства, а также недопущение кровопролития, пояснил глава МИД Украины

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем плане по Донбассу предложил развести силы сразу по всей линии соприкосновения, а не разводить войска на отдельных участках. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции, трансляцию которого вел телеканал «112 Украина».

«Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить [войска, которые занимают] следующие участки (в районе станицы Луганской, села Петровское и города Золотое. — РБК), иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения», — сказал Пристайко.

16 сентября сам Зеленский говорил, что одним из главных шагов на следующей встрече в «нормандском формате» должно стать принятие окончательного решения о разведении войск. «Окончательное решение с четкими сроками разведения войск: Золотое, Петровское, а затем — четкие сроки, когда мы разводим войска вдоль всей контактной линии», — сказал Зеленский на брифинге с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

14 сентября Пристайко заявил, что разведение войск в районе станицы Луганской уже завершается и сейчас в этом районе восстанавливают мост. «Как только этот мост будет восстановлен, по нему пойдет пассажиропоток, мы сможем двигаться в два следующих участка», — сказал министр, отметив в то же время, что Зеленский не хочет разводить войска на отдельных участках и предлагает развести их «вдоль всей линии, все 400 или сколько там километров».

По словам Пристайко, план Зеленского также включает в себя построение сильной экономики, консолидированного государства и сильной армии, однако не включает военный путь решения конфликта. «Задача наша — не допустить кровопролития», — добавил он.