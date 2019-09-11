Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы

Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы

Новым сенатором от Москвы может стать глава комиссии по безопасности Мосгордумы, член «Единой России» Инна Святенко. Ее кандидатуру планируется предложить новому составу Мосгордумы на утверждение, рассказали источники РБК

Инна Святенко (Фото: Андрей Любимов / АГН Москва)

Новым сенатором от Мосгордумы может стать депутат от 22-го избирательного округа столицы (Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино) Инна Святенко. Ее столичные власти рассматривают в качестве основного кандидата в члены Совфеда, рассказал РБК источник, близкий к мэрии, подтвердили еще один собеседник, близкий к мэрии, и источник, близкий к Кремлю.

Святенко должна будет сменить в верхней палате парламента Зинаиду Драгункину, которая с 2005 года представляла в Совете Федерации Мосгордуму. О том, что Драгункина больше не будет сенатором, стало известно еще в начале избирательной кампании, когда член Совфеда не выдвинула свою кандидатуру в депутаты.

«У меня нет такой информации», — заявила Святенко РБК, отвечая на вопрос о выдвижении в сенаторы.

По закону, чтобы стать сенатором от заксобрания, человек должен сначала избраться депутатом. После выборов в региональный парламент сенатор избирается депутатами большинством голосов.

Инна Святенко — депутат от округа, в котором проживает оппозиционер Алексей Навальный. Ее ближайшим конкурентом в округе был представитель КПРФ Дмитрий Сараев, включенный Навальным в список «Умного голосования». Оппозиционер проголосовал за Сараева и написал в Instagram, что на выходе с участка проводили экзитпол: «Взял у девушки экзит-польщицы лист с ее опросом: кандидат УМГ (Сараев) на нашем участке побеждает кандидата «Единой России» (Святенко)».