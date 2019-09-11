Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 65,43 (-0,01) Quote, 12:12
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 72,22 (-0,08) Quote, 12:12
«Ласточки» начнут ходить между Москвой и Петербургом на постоянной основе Общество, 21:53 Тренер сборной США по баскетболу объяснил поражение от Франции на ЧМ Спорт, 21:39 Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян Бизнес, 21:29 Трюдо заявил о роспуске парламента и начале превыборной кампании в Канаде Политика, 21:26 В одном из зданий Минюста произошел пожар Общество, 21:17 Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы Политика, 20:59 СМИ узнали название третьего футбольного еврокубка Спорт, 20:57 Трамп сообщил об ошибках Болтона и кандидатах на замену Политика, 20:53 США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35 Политика, 20:29 Шумахер вновь госпитализирован. Что важно знать о лечении чемпиона Спорт, 20:26 Швейцарская New Stream Trading подала в суд на Антипинский НПЗ и Сбербанк Бизнес, 20:16 МВД упростит получение гражданства иностранцами-выпускниками Общество, 20:16 В Белоруссии школьнику дали 13 лет за убийство учителя и ученика Общество, 20:08 РФПИ и партнеры закрыли сделку по инвестициям в онлайн-кинотеатр ivi Технологии и медиа, 20:04
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы
Новым сенатором от Москвы может стать глава комиссии по безопасности Мосгордумы, член «Единой России» Инна Святенко. Ее кандидатуру планируется предложить новому составу Мосгордумы на утверждение, рассказали источники РБК
Инна Святенко (Фото: Андрей Любимов / АГН Москва)

Новым сенатором от Мосгордумы может стать депутат от 22-го избирательного округа столицы (Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино) Инна Святенко. Ее столичные власти рассматривают в качестве основного кандидата в члены Совфеда, рассказал РБК источник, близкий к мэрии, подтвердили еще один собеседник, близкий к мэрии, и источник, близкий к Кремлю.

Святенко должна будет сменить в верхней палате парламента Зинаиду Драгункину, которая с 2005 года представляла в Совете Федерации Мосгордуму. О том, что Драгункина больше не будет сенатором, стало известно еще в начале избирательной кампании, когда член Совфеда не выдвинула свою кандидатуру в депутаты.

«У меня нет такой информации», — заявила Святенко РБК, отвечая на вопрос о выдвижении в сенаторы.

По закону, чтобы стать сенатором от заксобрания, человек должен сначала избраться депутатом. После выборов в региональный парламент сенатор избирается депутатами большинством голосов.

Инна Святенко — депутат от округа, в котором проживает оппозиционер Алексей Навальный. Ее ближайшим конкурентом в округе был представитель КПРФ Дмитрий Сараев, включенный Навальным в список «Умного голосования». Оппозиционер проголосовал за Сараева и написал в Instagram, что на выходе с участка проводили экзитпол: «Взял у девушки экзит-польщицы лист с ее опросом: кандидат УМГ (Сараев) на нашем участке побеждает кандидата «Единой России» (Святенко)».

Политика
Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов

По итогам выборов Святенко набрала 15 190 голосов, Сараев — 11 018. Мэрия сохранила большинство в Мосгордуме, количество провластных депутатов в городском парламенте составило 25 из 45.

Святенко — депутат Мосгордумы уже четвертого по счету созыва. Впервые в городской парламент была избрана в 2001 году, с того момента постоянно переизбиралась. В Мосгордуме прошлого созыва возглавляла комиссию по безопасности.

Инна Святенко окончила МГУ, Московский институт конверсии военных кадров при МЭСИ и Российскую академию госслужбы. Имеет звание подполковника вооруженных сил, преподавала в Военно-воздушной академии имени Жуковского. До избрания в Мосгордуму работала консультантом в аппарате Госдумы.

Среди инициатив Святенко, высказанных в разное время, — запрет электронных сигарет. «Электронные сигареты взрываются. И те, кто употребляет их, не обеспечивают пожарную безопасность. Я предлагаю изменить формулировку и концепцию борьбы с курением, применять термин «курение» ко всему — обычные сигареты, электронные. Это все единое, и это необходимо запретить с точки зрения безопасности», — говорила депутат в 2016 году.

В конце прошлого года Святенко заявила о разработке законопроекта, который вводит запрет на публикацию селфи, сделанных в экстремальных условиях при нарушении правопорядка или способных причинить вред психическому здоровью подростков.

Также депутат Мосгордумы выступала за повышение штрафов за зацепинг и введение наказания для руферов.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова
Теги: Алексей Навальный, Мосгордума, Капотня, Совет федерации
Материалы по теме
Кандидаты от оппозиции победили в 20 из 45 округов Москвы
Политика
Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов
Политика
Власти Москвы объяснили зависание системы для электронного голосования
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter