Депутат от Капотни стала основным кандидатом в сенаторы от Мосгордумы

Новым сенатором от Мосгордумы может стать депутат от 22-го избирательного округа столицы (Капотня, часть района Люблино, часть района Марьино) Инна Святенко. Ее столичные власти рассматривают в качестве основного кандидата в члены Совфеда, рассказал РБК источник, близкий к мэрии, подтвердили еще один собеседник, близкий к мэрии, и источник, близкий к Кремлю.
Святенко должна будет сменить в верхней палате парламента Зинаиду Драгункину, которая с 2005 года представляла в Совете Федерации Мосгордуму. О том, что Драгункина больше не будет сенатором, стало известно еще в начале избирательной кампании, когда член Совфеда не выдвинула свою кандидатуру в депутаты.
«У меня нет такой информации», — заявила Святенко РБК, отвечая на вопрос о выдвижении в сенаторы.
По закону, чтобы стать сенатором от заксобрания, человек должен сначала избраться депутатом. После выборов в региональный парламент сенатор избирается депутатами большинством голосов.
Инна Святенко — депутат от округа, в котором проживает оппозиционер Алексей Навальный. Ее ближайшим конкурентом в округе был представитель КПРФ Дмитрий Сараев, включенный Навальным в список «Умного голосования». Оппозиционер проголосовал за Сараева и написал в Instagram, что на выходе с участка проводили экзитпол: «Взял у девушки экзит-польщицы лист с ее опросом: кандидат УМГ (Сараев) на нашем участке побеждает кандидата «Единой России» (Святенко)».