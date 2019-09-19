СМИ узнали о состоянии пострадавшего в перестрелке полицейского

Раненному в перестрелке на станции метро «Рязанский проспект» полицейскому врачи проводят операцию, он находится в крайне тяжелом состоянии, передает «Интерфакс» со ссылкой на источника, знакомого с ситуацией. Информацию о состоянии пострадавшего подтверждает и ТАСС.

Операция проходит в одной из столичных больниц. Полицейский потерял много крови, у него огнестрельные ранения шеи и живота.

18 сентября в вестибюле станции метро «Рязанский проспект» произошла перестрелка в ходе задержания сотрудника патрульно-постовой службы полиции, подозреваемого в получении взятки. Как сообщили РБК в столичном главке МВД, во время задержания подозреваемый ранил из табельного оружия двух полицейских. Один из них скончался, другого в тяжелом состоянии госпитализировали.

По данным следствия, полицейского подозревали в получении взятки от гражданина, не имеющего документов. Ее размер, по разным данным СМИ, составил от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Стрелявшего задержали. СК завел уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Позднее в Сети появилось видео с места происшествия. В правоохранительных органах сообщили, что 19 сентября следствие может выйти с ходатайством об аресте стрелявшего полицейского, сейчас его допрашивают.