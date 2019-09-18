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Политика ,  
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В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с РБК прокомментировал план украинского генерала, экс-главы внешней разведки Украины Николая Маломужа по «возвращению» полуострова в состав Украины.

«Это все очередные выдумки, а никакой не план, человек наговорил каких-то своих фантазий, сравнил ситуацию с Гонконгом, уверен почему-то, что иностранные государства обязательно начнут инвестировать в Крым», — сказал Цеков.

Он отметил, что у Украины нет реальных шансов вернуть полуостров в состав страны. «Крым вернулся в Россию в результате госпереворота на Украине, верхушка украинская сама дала нам это окно возможностей, а население полуострова использовало свое право на самоопределение в ходе референдума», — отметил сенатор.

Жители полуострова сделали свой выбор в 2014 году, руководствуясь далеко не экономическими причинами, заявил в разговоре с РБК депутат Госсовета Крыма Владимир Бобков. «Маломуж считает, что Крым по собственному желанию вернется в состав Украины, как только Украина окрепнет. Эта логика абсолютно превратна. Во-первых, потому, что крымчане в 2014 году делали свой выбор не на основе экономических причин. Говорить, что Крым можно прельстить какими-то экономическими благами, — это не понимать суть Крыма и его значение в российской и мировой истории», — сказал Бобков.

Депутат также считает, что если следовать данной логике, то сейчас жители полуострова могли бы войти в состав «экономически стабильной Дании или Швеции». «До 2014 года у нас царил особый настрой, который выражали многие общественные организации и политические партии, выступавшие за то, что Крым является неотъемлемой частью русского мира», — добавил сенатор. По мнению Бобкова, заявления Маломужа адресованы украинской аудитории и призваны отвлечь внимание народа от проблем в стране.

Общество
Украинский генерал предложил план для «возвращения» Крыма

О существовании плана для возвращения полуострова в состав Украины сообщил в интервью «Радио Свобода» генерал Николай Маломуж. Для этого, по его словам, может быть организован «переходный этап».

Согласно этому плану, полуостров предлагается вывести в свободную экономическую зону «в международном формате» по примеру Гонконга; руководить регионом должны местные органы самоуправления, а «обеспечивать эффективное функционирование» — представители Запада. Маломуж также добавил, что впоследствии во временном независимом статусе в Крыму следует провести выборы.

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В правительстве Украины назвали способом вернуть Крым уничтожение России

Ранее Владимир Зеленский на форуме «Ялтинская европейская стратегия» заявил о существовании у его команды нескольких идей для возвращения полуострова.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года по итогам референдума, на котором большинство участников высказались за то, чтобы полуостров стал частью России. Украина считает, что Москва аннексировала Крым, и называет полуостров «оккупированной территорией».

Теги: Крым, Украина, генерал, новости РБК
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