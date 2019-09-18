Украинский генерал предложил план для «возвращения» Крыма

Экс-глава внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью «Радио Свобода», рассуждая о важности «возвращения» Крыма для президента Владимира Зеленского, поделился своей стратегией по переходу полуострова в состав Украины.

«По Крыму — это перспектива [«возвращения»] дальняя. Это программа постепенного улучшения ситуации на Украине, формирование мощной европейской державы, а также ситуация в России, которая будет способствовать этому возвращению», — заявил Маломуж. По его мнению, после выполнения этих условий может быть организован «переходный этап» — вывод Крыма в свободную экономическую зону «в международном формате» по примеру Гонконга, когда руководить регионом будут местные органы самоуправления, а «обеспечивать эффективное функционирование» — представителя Запада. После этого, во временном независимом статусе, в Крыму нужно провести выборы.

В таком случае Крым будет экономически зависеть от международных партнеров Украины, а местные жители получат «окно возможностей», пояснил Маломуж.

Крым был присоединен к России по результатам референдума в 2014 году. Украина, ЕС и США считают произошедшее аннексией. Власти России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.