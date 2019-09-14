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Беглов выдвинет Матвиенко на должность сенатора от Петербурга

Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов после вступления в должность предложит кандидатуру нынешнего спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко на должность сенатора.

«Мы приняли решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу», — сообщил Беглов (цитата по ТАСС). «Я подпишу документ после того, как вступлю в должность», — добавил он, отметив, что в принятом решении «интриги никакой нет».

8 сентября в России состоялся единый день голосования. В Санкт-Петербурге прошли выборы губернатора, на которых победил врио главы города, самовыдвиженец Александр Беглов с 64,44% голосов — его поддержали почти 735 тыс. горожан. Второе место заняла кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова с 16,84%. Тройку лидеров замкнул представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов, получивший 16,03% голосов избирателей. Итоговая явка на выборы губернатора Санкт-Петербурга составила 30,07%.

Валентина Матвиенко в 2003–2011 годах была губернатором Санкт-Петербурга. С 2011 года была назначена представителем городского правительства в Совете Федерации, стала спикером верхней палаты парламента. В октябре 2014 года была переизбрана на пост руководителя Совета Федерации.

Теги: Петербург, Александр Беглов, Валентина Матвиенко, сенатор
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